Furti di bici elettriche ad Arenzano: arrestato un 20enne albanese

L’altra sera i carabinieri di Genova hanno arrestato un 20enne albanese per furto aggravato.

Lo straniero, residente in Piemonte, si aggirava, insieme a un complice, sul lungomare di Arenzano e, una volta controllato che non vi fosse alcuno in giro, hanno rubato due biciclette elettriche per un valore complessivo di oltre 5000 euro, che erano legate tra loro con una catena antifurto.

I due stranieri si sono poi dati alla fuga in direzione del Ponente cittadino.

I militari sono tempestivamente intervenuti su segnalazione di un passante che aveva notato l’accaduto.

Successivamente hanno rintracciato il ladro albanese a Cogoleto mentre tentava di allontanarsi velocemente dalla zona.

La bicicletta è stata restituita al proprietario, un trentenne del posto.

Le indagini sono in corso allo scopo di identificare il complice e recuperare l’altro mezzo rubato.