Frontale sulla A12 tra auto e camion: 60enne ferito

Questo pomeriggio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato è intervenuta per soccorrere alcuni automobilisti rimasti coinvolti in un incidente avvenuto al km 62, dell’autostrada A12 nella galleria “Pian della Madonna”, tra Deiva Marina e Carrodano.

Un autoarticolato, che trasportava olio alimentare, si è scontrato frontalmente con un’auto, nel tratto di galleria a doppio senso di marcia: il violento impatto ha staccato di netto il motore della macchina ed il conducente della vettura, un italiano di circa 60 anni, è rimasto intrappolato tra le lamiere.

I Vigili del Fuoco di Brugnato, sono giunti sul posto non senza difficoltà: il denso traffico ha obbligato la Stradale a chiudere un tratto di autostrada per permettere ai VVF di percorrerla in contromano ed arrivare sul luogo dell’incidente.

E’ stato necessario utilizzare l’attrezzatura oleodinamica per l’estricazione (cesoia e divaricatore), con la quale è stato letteralmente tagliato il tetto della vettura e successivamente liberato l’uomo che per fortuna non ha riportato particolari lesioni.

Sul posto anche personale del 118 con auto medica, pubblica sicurezza e personale della SALT.