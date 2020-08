Frecce Tricolori ad Alassio Imperia e Laigueglia

Frecce Tricolori, lo spettacolo è solo rimandato, i sindaci: ripresenteremo la candidatura, insieme abbiamo lavorato bene

Ci abbiamo sperato fino all’ultimo istante ma la cancellazione ufficiale dal calendario da parte dell’Aereonautica Militare ha messo la parola fine alla prospettiva di ospitare lo spettacolo delle Frecce Tricolori l’autunno prossimo”. I Sindaci dei comuni di Alassio, Imperia e Laigueglia commentano all’unisono gli ultimi eventi: “L’impegno congiunto è stato massimo – le loro parole – e ci abbiamo creduto fino all’ultimo istante anche perchè, in un anno così penalizzante, l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, distribuita su quattro giorni tra prove ed esibizioni, ci avrebbe consentito di “allungare la stagione” dando ulteriori prospettive ai nostri commercianti e albergatori. Spiace per il territorio, spiace per la situazione che ha determinato questa decisione ma c’è la consapevolezza di aver ben lavorato e la volontà di guardare avanti. Siamo convinti che avremmo saputo gestire, attraverso i piani di sicurezza che stavamo realizzando, i flussi di persone che sarebbero venuti per seguire gli eventi; flussi che poi sarebbero stati divisi sul territorio di tre cittadine, diversi chilometri di costa… Questa consapevolezza ci spinge a pensare di ripresentare la nostra candidatura non appena sarà possibile farlo, forti dell’esperienza fin qui maturata. Lo spettacolo, per quanto ci riguarda, è dunque solo rimandato”