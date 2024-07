Frana a Ne: chiusura della SP26 in Val Graveglia

Frana lungo la SP26 a Ne: strada chiusa per lavori di messa in sicurezza

Una frana ha colpito la SP26 nel comune di Ne, in Val Graveglia, durante la notte. La frana ha interessato la zona di via Terpi a Piandifieno, rendendo necessaria l’immediata chiusura della strada per garantire la sicurezza pubblica.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per liberare la strada dai detriti e mettere in sicurezza l’area. Attualmente, la frana è ancora in movimento, complicando ulteriormente le operazioni di ripristino.

La chiusura della strada

A causa della frana in movimento, la SP26 è stata chiusa al transito all’altezza delle cave. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e lavorando per ripristinare la viabilità il più rapidamente possibile.

La frana sulla SP26 in Val Graveglia ha causato significativi disagi, con la chiusura della strada per motivi di sicurezza. Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi e di seguire le indicazioni delle autorità locali fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza.