Esordio interno dell’ Under 19 dei Red Jackets Sarzana oggi, domenica 27/10, contro i Warriors Bologna nel campionato 2019 di categoria…dopo l’esordio perso all’ “over-time” (il tempo supplementare) per 39-33 di fronte ai Guelfi a Firenze.

Si gioca all’ “Isoppo” della Bradia sarzanese; “kick-off” previsto per le ore 14.30. Gli stessi “Guerrieri” bolognesi, nome storico dell’american football italiano, sono a quota zero punti nel girone avendo straperso in casa all’avvio coi Ducks Roma: 38-0.

Nella foto, Michele Ibatici, l’ “offensive coordinator”, cioè l’allenatore delle squadre d’attacco dei “Reds””