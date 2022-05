Poco dopo le 2 del mattino, in Corso Europa, in direzione centro, nei pressi dell’incrocio dell’ospedale San Martino, si è verificato un incidente stradale.

Per cause in via di accertamento un pullman Flixbus ha urtato la pensilina della fermata.

Fortunatamente i passeggeri e l’autista hanno riportato ferite lievi.

I Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno messo in sicurezza il mezzo e, grazie all’uso dell’autogrù, lo hanno spostato in zona sicura dove il carro soccorso lo potrà rimuovere.

Photo Gallery

1 di 4