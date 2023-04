Fiorentina-Spezia 1-1, Semplici: Pareggio importante al Franchi

Al triplice fischio della trasferta di Firenze, il tecnico aquilotto Leonardo Semplici commenta così la prestazione della sua squadra.

“È un punto importante, perché guadagnato contro una squadra in grande forma, quindi per noi è un risultato di valore che ci può permettere di guardare avanti con fiducia.

La mentalità che chiedo alla squadra è quella di provare sempre a fare la gara e penso che oggi sia stato così, soffrendo per larghi tratti, ma riuscendo a portare a conclusione la gara con ordine e precisione. Alla fine abbiamo avuto anche una ghiotta occasione che, se concretizzata, poteva anche portarci a vincere la partita.

Nzola ha grande forza fisica, è un giocatore di altissimo valore e anche oggi ce l’ha dimostrato. Siamo contenti, è importante per noi e ad ora è un giocatore in grande fiducia, i suoi gol stanno incidendo e non possiamo che essere contenti di lui.

Non abbiamo ancora fatto niente, le partite che mancano alla conclusione sono ancora tante, però penso che il cammino intrapreso sia davvero quello giusto. In sei partite dal mio arrivo abbiamo totalizzato sette punti, un bottino che ci soddisfa ma che si può sempre migliorare. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare solo a noi stessi, concentrandoci partita dopo partita. Solo così si potrà raggiungere la salvezza.

Esposito è un giocatore dalle grandi qualità tecniche e tattiche, che però deve fare un percorso. Sta crescendo, sta lavorando molto e ha ancora ampi margini di miglioramento, oggi è entrato in campo deciso, così come gli avevo chiesto. Come lui anche Wisniwski, che oggi è stato schierato dal primo minuto contro un avversaria forte. Doveva marcare Cabral e l’ha fatto molto bene, rimanendo concentrato per tutto l’arco della partita”.