Fiorentina-Spezia 1-1, Dragowski: Prestazione da squadra unita

Al termine del pareggio del “Franchi”, l’estremo difensore aquilotto Bartlomiej Dragowski, autore dell’assist dell’1-1 di Nzola, ha parlato così ai microfoni del post-gara.

“Abbiamo provato a vincere e nel finale avremmo potuto anche piazzare la rete da tre punti: non ci siamo riusciti, però torniamo a casa con un punto davvero importante sia per la classifica che per il morale, in uno stadio gremito e contro una squadra che arrivava da una lunga striscia di vittorie.

Siamo stati bravi a soffrire da squadra anche nei momenti più difficili. Complimenti a tutti perché questo è lo spirito di questo gruppo, fondamentale per arrivare fino a fine stagione e centrare l’obiettivo.

Faccio i complimenti a tutti i miei compagni, che sono stati eccezionali, sia chi ha giocato dall’inizio, chi è entrato e anche chi ha fatto il tifo da fuori.

Ogni tanto l’assist può arrivare anche dal portiere, oggi sono felice sia arrivato, è una giocata che ogni tanto proviamo in allenamento e anche Nzola mi chiedeva la palla perché sapeva che avrei potuto metterlo nelle condizioni giuste per segnare. È stata una combinazione importante che ci ha portato a pareggiare la sfida”.