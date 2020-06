Fiera di San Pietro, si chiude stasera alle 23: tutti con la mascherina

Chiuderà questa sera alle 23 la Fiera di San Pietro in corso di svolgimento nel quartiere della Foce.

Con 540 i banchi di merci varie e di prodotti alimentari la fiera si estende su oltre 21 mila metri quadrati oltre che in via Casaregis, via Pisacane, via Ruspoli, via Cecchi, via Morin, Corso Italia, per la prima volta, in Corso Torino lato levante nel tratto compreso tra via Ruspoli e corso Buenos Ayres.

Alla base dello svolgimento della manifestazione il rispetto delle norme anticontagio.

Vige l’obbligo di indossare la mascherina e rispettare tutte le norme di sicurezza, tra cui l’acquisto di abbigliamento o con guanti monouso o dopo aver utilizzato l’apposito gel messo a disposizione dai commercianti.

Per una migliore organizzazione dell’evento l’amministrazione comunale ha provveduto a coinvolgere, il Corpo della Polizia Locale presente in Fiera con un organico di circa 50 operatori distribuiti nei diversi turni. Saranno presenti anche 30 addetti della Protezione Civile e 60 addetti di vigilanza privata con specifica competenza di controllare il rispetto dell’uso dei Dpi.

Presenti anche i Vigili del Fuoco con tre mezzi a disposizione.

La manifestazione si sta svolgendo senza incontrare particolari problematiche, solo un paio di persone si sono sentite male per il caldo, mentre i visitatori indossano le mascherine e vengono rispettate le distanze.