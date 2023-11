Festival dell’eccellenza al femminile, al Museo dell’attore si parla di Capocomiche

Parità di genere, anche nello spettacolo.

Se ne parla mercoledì 8 novembre al Museo Biblioteca dell’Attore, in via del Seminario 10 a Genova: in occasione della giornata che il Festival dell’Eccellenza al Femminile, di cui Liguria Notizie è “Media Partner”, dedica a questo tema. Appuntamento alle ore 16.

Conduce l’incontro Erica Manna (nella foto a sinistra), giornalista di Repubblica. Chiara Pasanisi presenta il suo studio “La resistenza delle attrici nel secondo Novecento” (Mimesis Editore).

Il testo è stato in larga parte elaborato sulla scorta dei preziosi documenti d’archivio conservati presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova.

Il libro è incentrato sull’operato di quattro protagoniste del teatro italiano del dopoguerra: Miranda Campa, Ave Ninchi, Lilla Brignone e Sarah Ferrati.

Le quattro capocomiche si sono contraddistinte nella ricerca di soluzioni efficaci per mantenere il ruolo del capocomicato femminile.

Arianna Ninchi (nella foto a destra), nipote di Ave e promotrice del progetto editoriale, leggerà alcuni brani del testo.

Concluderà la giornata un dibattito con l’intervento di attrici, registe e operatrici dello spettacolo.

Interverranno Cristina Lodi, Silvia Neonato, Lisa Galantini, Alessia Cotta Ramusino, Ginni Gibboni, Angela Zinno, Teresa Bruneri. Si collegheranno online Bruna Baidotti, Alina Narciso, Angela Calvini ed Anna Bandettini.

Un appuntamento da non perdere in questa XX edizione del Festival, che come sempre realizzato da Consuelo Barilari, sta andando a gonfie vele.

L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento dei posti.

FRANCO RICCIARDI