Sanremo, cade col monopattino: è grave

Questa mattina a Sanremo in via Val D’olivi una ragazza di 15 anni è rimasta gravemente ferita, dopo essere caduta col monopattino, in un tratto in discesa.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con l’automedica Alfa 2 e un’ambulanza della Croce Rossa Sanremo.

Ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Borea.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale. Sembra, però, che non ci siano altri veicoli coinvolti.