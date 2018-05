Festival della Parola Chiavari, V edizione il programma

Gli ultimi preparativi accendono l’attesa per la giornata d’inaugurazione della la edizione del Festival della Parola. Al rintocco delle ore 9.30, di giovedì, 31 maggio, Chiavari si bloccherà, “congelata” dal Flashmob della Parola, in piazza Nostra Signora Dell’Orto, a cura di oltre 200 ragazzini, della scuola media Della Torre.

Evoluzione in chiave “millenials” delle mobilitazioni di piazza di un tempo, sarà questo il primo atto dell’edizione 2018 della manifestazione di punta della Città di Chiavari, che non poteva non aprirsi se non con un evento dedicato alla piazza, che sarà il filo rosso di quest’anno.

E’Agorà, infatti, la parola chiave e punto di partenza per un festival, che svilupperà le possibili connessioni suggerite dal sottotitolo: “Dall’agorà dell’antica Grecia alla piazza virtuale della Rete”. Tanti gli appuntamenti di rilievo della prima giornata, ma il più atteso è probabilmente quello serale con Simone Cristicchi.

Sarà l’artista romano a inaugurare le serate nell’Agorà della Parola (con inizio alle 21.30) la tensostruttura trasparente, che quest’anno sostituisce il teatro Cantero, chiuso dall’inizio dell’anno. Il suo spettacolo ESODO è un racconto per voce, parole ed immagini, che trae spunto dalla vicenda storica contenuta nello spettacolo teatrale “Magazzino18”, di cui Cristicchi fu magistrale interprete.

Il grande successo della tournée segna a fondo la coscienza sociale italiana, tanto da far riaffiorare una memoria a tratti rimossa, fra cui quella delle foibe, e dell’esodo di massa di cittadini italiani, i quali dopo il trattato di pace del ‘47 dovettero lasciare vasti territori dell’Istria e di quella fascia della costiera adriatica, terminando così di essere geograficamente italiani.

Ecco nel dettaglio l’intero programma della prima giornata:

Ore 9.30 – Piazza Nostra Signora dell’Orto Flashmob della Parola a cura dell’Istituto Comprensivo G.B. Della Torre. A seguire, discorso delle autorità presso l’Agorà della Parola con l’intervento dell’Istituto G.B. Della Torre

ore 10 – Auditorium San Francesco “Io mi mangio la luna”, a cura di Anastasia Angiuoni e Rosanna Maimone dell’Ass. Ligure Letteratura Giovanile

ore 10 – Piazza Mazzini

“La nostra città: parliamone! E’aperto a tutti”, dibattito pubblico sugli spazi urbani (anche il 1 giugno dalle ore 10.00 alle ore 13.00) a cura della Scuola media G.B. Della Torre.

ore 10.30 – Agorà della Parola (P.zza N.S. dell’Orto) “Privacy nell’era del Digital Marketing e Social Media” a cura di Rafael Patron Sanguineti

ore 10.30 e ore 14 – Piazza Fenice (partenza) Visita guidata “Le nostre belle piazze: agorà di ieri, agorà di oggi”, a cura di Gianfranca Sanguineti dell’Ass. Ligure Letteratura Giovanile

ore 10.30 – Società Economica “La propaganda dell’esercito italiano durante la Grande Guerra”, a cura del Liceo Artistico Statale Emanuele Luzzati

ore 10.30 – Auditorium della Filarmonica “Ballando con le parole”, a cura di Marcella Martino, Associazione Ligure Letteratura Giovanile

ore 11.15 – Auditorium San Francesco “Tell me a story that makes me dream”, a cura di Mrs Lorna Smith dell’Istituto A. Gianelli

ore 11.30 – Agorà della Parola (P.zza N.S. dell’Orto) “Uso consapevole del web”, a cura della Scuola Telecomunicazione FF.AA Chiavari

ore 11.30 – Società Economica “L’Agorà delle Muse. In dialogo con Montale”, a cura del Liceo Marconi-Delpinoore 15 – Auditorium San Francesco

“Verre connection”, spettacolo teatrale di Rino Giannini a cura della Compagnia teatrale “Marconi-Delpino in scena!”

ore 15 – Giardino della Parola (Parco Villa Rocca) Fiabe nel parco per i più piccoli, a cura degli studenti dell’Istituto G.B. Caboto

ore 16 – Gran Caffè Defilla (sala interna) Gli editori del Tigullio presentano le loro opere (Editrice Zona, Tigulliana Edizioni, Panesi Edizioni, Liberodiscrivere, Edizioni Grafica Piemme).Ospiti: Bruna Pedemonte A crouvi e reixe nue. Poexie zeneixi della collana E restan forme diretta da Fiorenzo Toso (Editrice Zona); AA.VV Pensieri di mamma (Panesi Edizioni); Danilo Briasco Il paese tranquillo (Liberodiscrivere Ed.); Marco Delpino Il filo della memoria (Tigulliana Ed.); Pierpaolo Fuiano Sol diesis (Grafica Piemme)

ore 16/19 – Via Martiri della Liberazione “Radio Agorà: piazza dell’informazione”, a cura di Radio Aldebaran in collaborazione con Istituto G.Caboto e la rubrica “Voci oltre il confine” è in collaborazione con la Casa di detenzione di Chiavari. Iniziativa La Parola ai Giornalisti, a cura della Scuola Ilaria Alpi

ore 16 – Società Economica (Sala Presidenziale) “Come scrivere un romanzo di successo”, workshop a cura della scrittrice Simona Liubicich (per partecipare www.festivaldellaparola.eu)

ore 16 – Società Economica (Sala Ghio Schiffini)

“Gli anni del 68. Voci e carte dell’archivio dei movimenti”, proiezione del docufilm. A seguire, incontro con l’autore Giuliano Galletta e il giornalista Flavio Fusi

ore 18 – Società Economica (Sala Ghio Schiffini)

“Quale spiritualità per l’uomo della piazza digitale?” interviene l’Imam Izzedin Elzir, presidente dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia. A cura di Goffredo Feretto e Helena Molinari.

ore 18 – Via Martiri della Liberazione (Rupinaro)

Corsi ripercorsi (De Ferrari Ed.) presentazione dell’audio-libro del chitarrista Armando Corsi in dialogo con il saggista Andrea Podestà

ore 18.30 – Auditorium San Francesco

Perù aiutami tu – diario per viaggiatori solitari (Ed. Piemme); interviene l’autrice Vladimir Luxuria; conduce il giornalista Roberto Pettinaroli

ore 18.45 – Via Martiri della Liberazione (Rupinaro) incontro con il cantautore Luca Tudisca (Premio Bindi 2017 – NuovoImaie)

ore 21.30 – Agorà della Parola (P.zza N.S. dell’Orto)

“Esodo” spettacolo teatrale con il cantautore Simone Cristicchi ABov.