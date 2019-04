Festa a Portofino per riapertura strada, le disposizioni del Comune

Sabato 6 aprile si svolge una grande festa per la riapertura della Sp 227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino con manifestazioni e concerti.

In previsione dei tanti turisti il Comune di Santa Margherita invita tutti a giungere in città preferibilmente in treno o in alternativa lasciare la macchina nei parcheggi messi appositamente a disposizione.

Si precisa che i due momenti principali dell’evento a Santa Margherita Ligure saranno:

Il programma.

Ore 10.00 Saluti di benvenuto ed inizio manifestazione ai giardini a mare e partenza corteo.

Ore 11.30 Benedizione e taglio del nastro sulla Sp 227, all’altezza della Cervara.

Ecco le disposizioni emanate dal Comune.

Sarà vietata la circolazione su tutto il territorio cittadino ai veicoli di larghezza superiore ai 2.20 m dalle 8.00 del mattino di sabato 6 aprile fino a fine evento.

A partire dalle 8.30 di sabato 6 aprile sarà chiusa completamente al traffico la Sp 227 a partire subito dopo la rotonda di piazza V. Veneto.

La riapertura della strada avverrà progressivamente con il passaggio del corteo fino all’Hotel Regina Elena. Dall’hotel Regina Elena fino a Paraggi, la strada resterà chiusa al traffico fino alle 23.59 di sabato 6 aprile o cessata esigenza.

A partire dal giorno dopo, domenica 7 aprile, la strada Sp 227 sarà percorribile da tutti.

Il transito tra la Cervara e Paraggi sarà consentito su una sola corsia e regolato da impianto semaforico.

A partire dalla Cervara ci sarà un “filtro” per regolare l’afflusso delle auto a Portofino a seconda delle disponibilità dei parcheggi.

Il Comune invita gli ospiti a raggiungere Santa Margherita Ligure: possibilmente in treno (la stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure dista poco dal luogo in cui avrà inizio l’evento).

Per chi giunge in auto, vengono fornite le seguenti istruzioni:

Preferibilmente parcheggiare a Recco (per chi arriva da Ponente) o a Chiavari (per chi arriva da Levante) e raggiungere Santa Margherita Ligure in treno (la stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure dista poco dal luogo in cui avrà inizio l’evento).

Mentre per chi uscirà al casello autostradale di Rapallo, si suggerisce di parcheggiare l’automobile subito all’uscita del casello autostradale, zona San Pietro, e utilizzare gli autobus di ATP per raggiungere Santa Margherita Ligure.

Andata: linea ATP S. Pietro Ospedale / Santa Margherita Ligure

Ritorno: navetta dedicata ATP a Santa Margherita Ligure h 22.30, 23.15, 0.00, 0.45 (domenica mattina)

Fermate: Ospedale S. Pietro e S. Anna Edicola

Costo del biglietto: euro 1,80 a viaggio

Parcheggiare a Santa Margherita Ligure, al campo B, e utilizzare gli autobus di ATP per raggiungere Santa Margherita Ligure.

Andata: navetta dedicata ATP ogni 15 minuti, dalle h 8.00 alle h 10.30.

Ritorno: navetta dedicata ATP ogni 15 minuti, dalle h 22.00. sino alle h 1.00 (domenica mattina).

Fermata bus: via Garibotti, sotto il campo da calcio.

Costo del biglietto: euro 1,80 a viaggio.

Ai giardini a mare saranno disponibili (gratuitamente) navette di ATP, abilitati con pedane, per il trasporto alla Cervara dei bambini più piccoli e dei disabili.

Sabato 6 aprile l’ufficio Informazioni Accoglienza Turistica – Iat sarà aperto dalle h 9.00 alle h 13.00 e dalle h 16.00 alle h 20.00. Tel. 0185-287485; email: infopoint@comunesml.it