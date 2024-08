Ferragosto a Genova: piano di sicurezza intensificato dalla Polizia

Con l’avvicinarsi di Ferragosto, la Polizia di Stato di Genova ha attivato un piano di sicurezza rafforzato per garantire la protezione dei cittadini e dei numerosi turisti presenti in città.

Il Tavolo tecnico interforze, recentemente concluso in Questura, ha individuato le priorità operative e ha stabilito l’impiego delle maggiori risorse disponibili, comprese le diverse Specialità della Polizia di Stato della Provincia.

Piano di sicurezza a Genova per Ferragosto

In vista del massiccio esodo di persone e dell’afflusso di turisti, il piano di sicurezza vede il massimo impiego delle forze di polizia, in pieno coordinamento con i Comandi delle altre Forze dell’Ordine e della Polizia Locale.

L’obiettivo è garantire la sicurezza nei punti più sensibili della città, come il centro storico, le aree costiere e gli snodi nevralgici della mobilità.

Rafforzamento dei controlli sul territorio

Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, i 7 Commissariati Sezionali e la Squadra Mobile saranno potenziati per aumentare le attività di prevenzione e intervento.

Particolare attenzione sarà data alla prevenzione della violenza di genere e alle liti, con la Divisione Anticrimine attivata più frequentemente in queste situazioni.

Nel centro storico di Genova, zone come i caruggi, Sottoripa e via Gramsci saranno sotto sorveglianza costante. Qui, oltre alle pattuglie a piedi del pattuglione interforze, opereranno anche moto della polizia in abiti civili e ufficiali, per raggiungere rapidamente i vicoli e gli slarghi che necessitano di maggiore controllo.

Controlli nelle aree di movida e sicurezza stradale

Durante le serate e le notti, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale intensificherà i controlli negli esercizi pubblici per contrastare la vendita e somministrazione di alcolici ai minori. Il Reparto Prevenzione Crimine estenderà la sua azione a diverse zone della città, tra cui Prè, Darsena, e altre delegazioni come Nervi, Quinto, Sampierdarena e Sestri Ponente.

Sul fronte della sicurezza stradale, le pattuglie della Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie stradali e autostradali, con un focus particolare sui controlli per l’uso di alcol e droghe alla guida e sull’uso del cellulare.

Sicurezza ferroviaria e nei luoghi affollati

La Polizia Ferroviaria ha potenziato i controlli nelle stazioni e a bordo dei treni, concentrandosi sulla prevenzione di furti e truffe. Le pattuglie miste di Polfer ed Esercito sorveglieranno anche i perimetri delle stazioni Principe e Brignole e gli accessi alla Metropolitana.

Anche la Polizia di Frontiera ha aumentato i controlli presso il Porto di Genova, dove è previsto un flusso straordinario di oltre 12.000 passeggeri per Ferragosto, e presso l’aeroporto, con l’ausilio di unità cinofile antisabotaggio.

Monitoraggio costante e collaborazione con i cittadini

La Polizia Cibernetica monitorerà costantemente la rete per prevenire truffe e reati online. Il coordinamento di tutti questi servizi è affidato alla Sala Operativa della Questura, che garantisce un monitoraggio continuo del territorio grazie al sistema di videosorveglianza.

La Polizia di Stato invita i cittadini a collaborare segnalando immediatamente al 112 rumori sospetti o movimenti anomali, specialmente in questo periodo di vacanza, per prevenire furti e truffe. È inoltre consigliato prestare attenzione ai propri effetti personali in luoghi affollati, come treni, spiagge e stazioni.

La Polizia a disposizione dei cittadini

La Polizia di Stato è operativa 24 ore su 24 per garantire la sicurezza della collettività, apprezzando e ringraziando coloro che collaborano attivamente per mantenere la città sicura.