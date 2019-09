Fatti Bibbiano e caso a Tursi, Corso attacca il Pd: no a riapertura progetto a Genova

“Come riportato dagli organi di stampa, il Pd in Comune a Genova chiede di riaprire il progetto sostenuto dalle precedenti amministrazioni in collaborazione con il terapeuta Claudio Foti, che ai tempi del centrosinistra aveva ricevuto incarichi da Tursi: ossia il cosiddetto ‘guru senza laurea in Psicologia’ già arrestato ai domiciliari e indagato per i gravissimi fatti di Bibbiano“.

Lo ha riferito oggi la presidente della Commissione comunale Pari opportunità Francesca Corso (Lega).

“Agli esponenti del Pd – ha aggiunto Corso – chiedo solo, almeno per fatti e situazioni delicate in cui sono coinvolti i nostri bambini, un minimo di coerenza e onestà intellettuale.

Pertanto, questa idea di rilanciare il progetto va bloccata. Semmai, occorre continuare a vigilare e indagare sui casi già segnalati e riferiti dal Garante regionale per l’Infanzia.

Ricordo che attualmente, anche grazie alla giunta di centrodestra guidata dal sindaco Marco Bucci, non risultano più incarichi di affidamento o di supervisione di minori a operatori dell’onlus Hansel e Gretel”.

A Genova il Pd chiede di riaprire il progetto di Foti – Il Giornale