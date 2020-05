Fash mod ad Alassio di albergatori e ristoratori per norme e fisco

Alassio. Albergatori, gestori di bar, insieme a ristoratori e negozianti hanno organizzato un flash mob questa mattina in Borgo Barusso, la zona più a ponente di Alassio, occupando tutta la passeggiata.

Un’iniziativa per porre l’accento sullo stato di crisi in cui versano le imprese. I manifestanti hanno indossato una maglia con l’hashtag #iononpago facendo riferimento al «M.I.O.», un movimento “assolutamente non di natura politica” che ha riunito in tutta Italia albergatori e ristoratori che non si sono sentiti rappresentati dalle associazioni di categoria già esistenti.

Le rigide norme di distanziamento sociale rischiano di portare a una riduzione del 70% dei coperti nei ristoranti, ma rigide sono anche le regole che interessano gli alberghi.

La protesta riguarda anche le tasse e gli adempimenti fiscali che interessano le categorie per i quali è stato chiesto un congelamento.