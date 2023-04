Far West Bolzaneto, 59enne italiano spara 3 colpi di pistola a 24enne albanese: preso

I carabinieri di Genova ieri hanno individuato e fermato in piazza Pallavicini un 59enne italiano, ritenuto responsabile dell’aggressione di ieri notte davanti a un bar a Bolzaneto, poco lontano dal Teatro Govi, ai danni di un 24enne albanese.

Secondo quanto ricostruito, è accusato di avere ferito un ragazzo di 24 anni contro il quale l’altra notte aveva esploso 3 colpi di pistola al culmine di un violento alterco.

In particolare, sarebbero stati rivolti alcuni apprezzamenti non graditi a una ragazza, come avrebbe riferito lei stessa agli investigatori.

Il 59enne, accusato di tentato omicidio, si era dileguato poco dopo ed è stato rintracciato in giornata.

Gli investigatori della Polizia hanno invece individuato in via Polonio l’auto con cui si era allontanato.

L’arma è stata trovata e sequestrata.

Il giovane ferito è ricoverato in ospedale, ma per fortuna non risulta in gravi condizioni.