Ex portavoce Toti nella lista civica di Bucci con Gratarola, Giampedrone e Bozzano

L’ex portavoce dell’ex governatore Giovanni Toti, Jessica Nicolini, sarà candidata nella lista civica del candidato presidente della Regione Liguria Marco Bucci, Vince Liguria.

Con Jessica Nicolini, secondo l’emittente televsiva Telenord che ha pubblicato alcune indiscrezioni, sono in via di ufficializzazione tutti gli altri candidati, 16 in tutto, che correranno a fianco al sindaco di Genova, nel collegio metropolitano.

Tra i nomi già sicuri figurano l’assessore comunale alla Mobilità del Comune Matteo Campora, l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, l’ex di Italia Viva Davide Falteri (che però è in ballo anche per la seconda lista dei riformisti in appoggio a Bucci), il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo.

In questo modo tutti i totiani avrebbero trovato casa nella lista del candidato Bucci.

Anche i totiani Giacomo Giampedrone e Alessandro Bozzano saranno tra i candidati, rispettivamente nelle province della Spezia e di Savona.