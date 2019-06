Euro U21, le probabili formazioni di Italia-Polonia

Stasera secondo atto della rassegna europea Under 21 per l’Italia pronta a sfidare la Polonia.

Di Biagio opterà per due cambiamenti in avanti con Kean e Zaniolo che per Lottici diversi non saranno della partita.

PROBABILI FORMAZIONI:

ITALIA U21 (4-3-3): Meret; Calabresi; G. Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa. A disposizione: Audero, Montipò, Adjapong, Bonifazi, Romagna, Pezzella, Locatelli, Tonali, Murgia, F. Bonazzoli Kean. CT: Luigi Di Biagio

POLONIA U21 (4-3-3): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki, Szymanski. A disposizione: Lis, Loska, Gumny, Bochniewicz, Jonczy, Piotrowski, Placheta, Jozwiak, Wdowiak, Buksa, Swiderski, Tomczyk. CT: Czeslaw Michniewicz