Di Biagio ringrazia i suoi ragazzi anche se questa vittoria potrebbe non bastare per andare in semifinale.

Ecco le parole del CT degli Azzurrini al termine del match vinto 1-3 contro il Belgio.

“Sapevamo di dover aspettare l’altro risultato, che purtroppo non è stato positivo anzi complica maledettamente il tutto. Detto questo, finchè ci sarà una speranza noi saremo qua. Non posso rimproverare niente ai ragazzi in queste tre gare, abbiamo concluso in porta più di tutti e anche in questo caso abbiamo dato una dimostrazione di forza, ma non è bastato”.

“Dispiace per questo pubblico fantastico a cui non siamo riusciti a dare le giuste soddisfazioni, speriamo comunque nel miracolo”.