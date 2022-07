Euro 22: Italia-Belgio 0-1, Azzurre eliminate ai gironi

L’Italia è stata sconfitta 1-0 dal Belgio nella terza partita del gruppo D degli Europei di calcio femminile, giocata a Manchester, e viene eliminata dal torneo.

Ai quarti, insieme con la Francia, vanno le belghe,

La Nazionale di Milena Bertolini infatti lascia mestamente gli Europei dopo la sconfitta nella gara decisiva contro il Belgio.

Occorreva un successo alle Azzurre per passare il turno e invece è arrivata una sconfitta. Buona la partenza dell’Italia nel primo tempo: occasioni per Girelli, Bonansea e Giugliano. A inizio ripresa De Caigny porta in vantaggio il Belgio. Girelli colpisce la traversa. Forcing azzurro fino alla fine ma il risultato non cambia, vince il Belgio, Italia eliminata