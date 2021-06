Euro 2020, oggi con Italia-Austria partono gli ottavi di finale

Tutti davanti agli schermi, seduti sul divano o magari schierati con gli amici in giardino. Dopo gli esiti dei gironi di qualificazione, il Campionato Europeo svolta prendendo la direzione degli ottavi. Nel fine settimana iniziano. Come era accaduto per l’inaugurazione, il match con la Turchia all’Olimpico, sarà l’Italia a scendere in campo nel primo giorno della nuova fase. Nello stadio monumentale di Wembley gli azzurri, a Londra, affrontano l’Austria (ore 21). Sempre sabato si ritroveranno Galles e Danimarca (Amsterdam, ore 18). Domenica Olanda-Repubblica Ceca (Budapest, ore 18) e Belgio-Portogallo (Siviglia, ore 21). Lunedì Croazia-Spagna (Copenaghen, ore 18) e Francia-Svizzera (Bucarest, ore 21). Martedì Inghilterra-Germania (Londra, ore 18) e Svezia-Ucraina (Glasgow, ore 21).