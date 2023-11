È ricoverato in ospedale in condizioni stabili, ma in prognosi riservata, al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena, un pensionato di 93 anni che ieri sera è stato travolto da un’esplosione che ha distrutto la sua casa a Cairo Montenotte.

Il 93enne ha riportato ustioni e avrebbe raccontato a un vicino che lo ha soccorso che al momento dell’esplosione era in cucina impegnato con i fornelli.

Gran parte della palazzina che ospitava la sua casa è crollata.