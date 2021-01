Esplosione appartamento Ronco Scrivia: ferito portato via in elicottero

L’esplosione che si è verificata poco prima delle 11 di questa mattina nella centrale via Roma a Ronco Scrivia ha distrutto un appartamento (nella foto le finestre divelte).

Esplosione in appartamento di Ronco Scrivia: possibili feriti

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con i Vigili del Fuoco e l’elicottero Drago che ha portato d’urgenza al San Martino una persona rimasta ferita.

La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso tutte le verifiche del caso per capire le cause dell’esplosione e verificare i danni strutturali della palazzina che è stata evacuata.

E’ possibile che l’esplosione sia avvenuta a causa di una fuga di gas.

Sul posto, anche il NIA, Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del Fuoco e i carabinieri.