Esercitazione della Protezione Civile a Genova: 16 scuole coinvolte

Utilizzata una simulazione di allerta arancione

A Genova si è svolta un’importante esercitazione della Protezione Civile comunale, coinvolgendo 16 scuole della città in una simulazione di allerta arancione. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Direzione di Area Scuola, ha testato le procedure di comunicazione radio e i piani di emergenza scolastici per affrontare scenari di emergenza meteo.

Obiettivi dell’esercitazione

L’evento aveva lo scopo di verificare:

L’efficacia delle comunicazioni tra la Sala Emergenze della Protezione Civile e le scuole coinvolte.

tra la Sala Emergenze della Protezione Civile e le scuole coinvolte. La preparazione dei piani di emergenza scolastici , con particolare attenzione all’utilizzo delle radio installate nei plessi.

, con particolare attenzione all’utilizzo delle radio installate nei plessi. La gestione delle evacuazioni, simulando scenari critici con l’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

L’assessore alla Protezione Civile e Volontariato, Sergio Gambino, ha sottolineato l’importanza di queste esercitazioni:

“Il coordinamento tra strutture emergenziali e scuole è essenziale per garantire la sicurezza di bambini e ragazzi. Queste simulazioni preparano insegnanti e collaboratori a rispondere prontamente, quando ogni secondo conta.”

Simulazione di allerta arancione

Durante l’esercitazione, è stato simulato uno scenario di allerta arancione con attivazione della Fase Operativa Comunale di preallarme e allarme. La Sala Emergenze ha inviato comunicazioni ufficiali alla Direzione di Area Scuola, che ha provveduto a inoltrarle agli istituti partecipanti.

Le scuole hanno quindi:

Attivato i Piani di Emergenza e simulato l’evacuazione verso i piani sicuri.

e simulato l’evacuazione verso i piani sicuri. Comunicato via radio alla Sala Emergenze l’avvenuta messa in sicurezza degli studenti e del personale.

alla Sala Emergenze l’avvenuta messa in sicurezza degli studenti e del personale. Segnalato eventuali criticità riscontrate nell’utilizzo degli apparati radio.

Istituti scolastici coinvolti

Tra le 16 scuole partecipanti, alcune erano già dotate di radio in passato, mentre altre hanno ricevuto nuove installazioni nel 2024. Tra queste, si segnalano la Papa Giovanni XXIII – IC Marassi, la Scuola d’infanzia comunale Borgo Pila e la Foglietta – IC Sestri Est.

L’esercitazione ha rappresentato un momento fondamentale per testare e migliorare il sistema di emergenza cittadino, aumentando il livello di preparazione delle scuole in caso di eventi critici.