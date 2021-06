Escursioni estive al Parco di Portofino. Pronto il calendario delle escursioni gratuite per luglio e agosto 2021 e la novità Parco sul mare.

Escursioni estive al Parco di Portofino. Sul sito le descrizioni delle attività.

Il Parco di Portofino annuncia la programmazione delle escursioni per luglio e agosto 2021.

Il programma prevede avventure ed esperienze su misura per ogni tipo di utenza, dai grandi ai piccini.

La novità di quest’anno è rappresentata dalla rassegna “Parco sul mare”:

escursioni e snorkeling guidati a Paraggi, San Fruttuoso, Punta Chiappa e Cala degli inglesi.

Per tutti gli appassionati escursionisti non manca poi, in tutti i fine settimana, il percorso “Tra storia e natura: Via dei Tubi al tramonto”;

un itinerario accattivante, tecnico e molto panoramico, di interesse storico-culturale oltre che naturalistico, che si presta particolarmente ad essere percorso al calare del giorno.

Alcune attività sono in programma all’alba, per apprezzare i colori del sole che sorge sul Golfo del Tigullio, senza rinunciare al più classico “Anello nel bosco”, itinerario che consente di esplorare anche sentieri meno conosciuti nelle fresche zone boschive del Parco.

Tutte le attività guidate proposte sono gratuite, fanno eccezione le escursioni lungo la “Via dei Tubi” per cui è previsto il contributo di 5,00 € a persona come stabilito dal regolamento di fruizione del Parco.

Inoltre, da quest’anno, tutte le attività guidate possono essere svolte in modalità bilingue italiano/inglese, aprendo la partecipazione anche agli escursionisti stranieri.

“Già da un mese la stagione delle escursioni guidate organizzate dal Parco di Portofino sta riscuotendo un grande successo di partecipazione, dopo mesi di lockdown siamo tornati a vivere appieno il Parco di Portofino.

Vogliamo migliorare la qualità dei servizi offerti, regalando al visitatore un’esperienza indimenticabile.”

Afferma Paolo Donadoni, Commissario Straordinario dell’Ente.

Già pronto e consultabile al seguente link il programma delle escursioni per luglio e agosto 2021.