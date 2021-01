Escursione in ascesa sul Monte Fasce

AppaTrekking, “Alba al Fasce”. Sabato 30 gennaio ascesa alla cima del Monte Fasce in compagnia della trail runner Silvia Venzano.

L’iniziativa è aperta ad amici, soci e simpatizzanti.

PROGRAMMA E BREVE DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE

Durata totale: 4h circa Dislivello totale: 430 m circa; Livello: EE (Impegnativa); Iscrizione: si raccomanda l’iscrizione al numero: 391 3262123 o email: sport@prolocoapparizione.it entro Venerdì 29 Gennaio alle ore 12. Non sono previste iscrizioni al momento della partenza. Numero minimo partecipanti: 15 persone numero massimo 30 persone.

Quota di partecipazione: offerta libera.

APPUNTAMENTO

1. Ore 06.00 presso il piazzale del Monte Moro

2. Il rientro è previsto per le ore 10.00 in Piazza A. Canepa.

3. Percorso: Poco prima del sorgere del sole, sperando di essere accompagnati da una splendida luna (saremo in pieno plenilunio) saliremo alla cima del monte Fasce lungo la cresta del monte Moro per godere dello spettacolo di Genova che si illumina sotto i primi raggi del sole. In questa avventura saremo accompagnati da Silvia Venzano, trail runner ed amante delle nostre montagne: ci ritroveremo per le 6 presso il piazzale di Monte Moro (402 m. s.l.m.) raggiungeremo la Spalletta de Rocchi, in prossimità del quale sorge un bivacco, quindi proseguiremo lungo un sentiero ripido ed impegnativo che ci porterà finalmente in vetta dove ci scalderemo con un tè caldo, offerto dagli accompagnatori, sperando in un cielo limpido per poter così godere appieno della splendida vista. Il monte Fasce, con i suoi 834 metri di altitudine, è una tra le maggiori alture della città di Genova: la sua vetta si trova a soli 3 km in linea d’aria dal porticciolo di Nervi. Dalla sua cima si gode di un’ottima vista su Genova, Portofino, la Riviera e le montagne dell’entroterra. In condizioni particolarmente favorevoli si possono avvistare anche la Corsica, il Monviso e le Apuane. Il ritorno è previsto lungo un sentiero scosceso e mal segnato che rapidamente ci porterà al piazzale del Liberale e da li quindi in piazza A. Canepa presso la sede della Pro Loco, dove ci verrà offerta la colazione.

COSA PORTARE

Curiosità, voglia di stare in compagnia e godersi la Natura. Sono necessarie: torcia frontale, scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, un abbigliamento adeguato (guanti, cappello, giacca vento, etc.), tazza o bicchiere. Consigliati: macchina fotografica o telefono con fotocamera integrata. Gli animali domestici sono ammessi all’escursione, a condizione che siano provvisti di guinzaglio con museruola.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie e di ordine pubblico imposte dalla normativa vigente e, in caso di maltempo, sarà rimandato a data da destinarsi.