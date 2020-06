Esce oggi in digital movie Eurovision Song Contest

La Storia dei Fire Saga” colonna sonora del nuovo film omonimo diretto da David Dobkin“Due single a nozze” con Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens, Demi Lovato e Pierce Brosnan

La colonna sonora include brani inediti interpretati da Will Ferrell e dagli altri membri del cast, e“In The Mirror” eseguita dall’artista plurinominata ai Grammy Awards, Demi Lovato. Il video del primo singolo, “Volcano Man”, è già disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=Z6-5UE1j7Qg.

Il film, disponibile da oggi su Netflix, racconta la storia di due aspiranti musicisti, Lars (Will Ferrell) e Sigrit (Rachel McAdams), ai quali viene data la possibilità di poter rappresentare il loro Paese alla più importante competizione musicale del mondo, e di dimostrare che qualsiasi sogno che si desidera realizzare è un sogno per cui vale la pena lottare. Il trailer del film è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=vUYHgGKbQWg.

Questa la tracklist della colonna sonora di “Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga”:

1. “Double Trouble” [Tiësto‘s Euro 90’s Tribute Remix] – Will Ferrell, My Marianne, Tiësto

2. “Lion of Love” – Erik Mjönes

3. “Coolin’ With Da Homies” – Savan Kotecha

4. “Volcano Man” – Will Ferrell, My Marianne

5. “Jaja Ding Dong” – Will Ferrell, My Marianne

6. “In The Mirror” – Demi Lovato

7. “Happy” – Will Ferrell, My Marianne

8. “Song-A-Long” “Believe”, “Ray Of Light”, “Waterloo”, “Ne Partez pas Sans Moi” e “I Gotta Feeling”- Cast

9. “Running With The Wolves” – Courtney Jenaé, Adam Grahn

10. “Fool Moon” – Anteros

11. “Hit My Itch” – Antonio Sol, David Loucks, Taylor Lindersmith, Nicole Leonti

12. “Come and Play (Masquerade)” – Petra Nielsen

13. “Amar pelos Dois” – Salvador Sobral

14. “Húsavík (Hometown)” – Will Ferrell, My Marianne

15. “Double Trouble (Film Version)”- Will Ferrell, My Marianne

16. “Eurovision Suite” – Atli Örvarsson