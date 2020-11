Esce di strada a Brazzo e finisce dopo 20 metri contro delle piante

Salvata dai Vigili del Fuoco della Spezia

I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti questo pomeriggio in Località Brazzo, nel comune di Levanto, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura, durante la sua marcia, è precipitata in una zona scoscesa per circa 20 metri, finendo la sua corsa contro un gruppo di piante.

La stessa conducente ha chiamato i soccorsi attraverso il NUE 112 (Numero Unico di Emergenza).

La Sala Operativa Vigili del Fuoco, ha disposto l’immediato invio delle squadre del distaccamento Volontario di Levanto e del distaccamento di Brugnato.

I Vigili del Fuoco intervenuti, opportunamente assicurati e utilizzando tecniche SAF, ovvero di derivazione Speleo Alpino Fluviali, hanno raggiunto l’infortunata e l’hanno estratta dall’abitacolo, dopo averla immobilizzata con appositi presidi di recupero e l’hanno posizionata su una barella spinale.

A questo punto, sempre con le tecniche di cui sopra, i Vigili del Fuoco l’hanno ytasportata fino alla strada principale dove è stata affidata ai sanitari.

Successivamente, a mezzo di funi, paranchi e carrucole, i Vigili del Fuoco hanno recuperato l’auto.

Sul posto personale della Croce Rossa Italiana di Levanto, Automedica di Brugnato e i Carabinieri di Levanto.