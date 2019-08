Entella-Sud Tirol, le statistiche della sfida di Coppa Italia

Si avvicina il debutto dell’Entella in Tim Cup allo stadio Comunale. Domenica, alle ore 20.30, i ragazzi di Boscaglia affronteranno il Sudtirol. Andiamo a scoprire insieme qualche statistica del match.

I precedenti: Entella imbattuta nei 2 incroci A Chiavari esistono 2 precedenti ufficiali tra le due formazioni, entrambi in Lega Pro: 1-1 nella stagione 2012/13 e 2-0 nel 2013/14, anno in cui i biancocelesti vennero promossi per la prima volta in Lega B.

Le sfide tecniche: parità Perfetta parità nei 3 precedenti tecnici ufficiali tra Roberto Boscaglia e Stefano Vecchi: Boscaglia ha vinto in occasione di Trapani-Sudtirol 4-0 (I Divisione Lega Pro 2012/13), Vecchi in Trapani-Carpi 0-1 (serie B 2013/14), pari in Sudtirol-Trapani 1-1 (I Divisione Lega Pro 2012/13).

Boscaglia ed il “talismano” Sudtirol Roberto Boscaglia affronta stasera – da allenatore – per la quinta volta il Sudtirol, contro cui è imbattuto: 2 vittorie su 2 in casa, 2 pareggi su 2 a Bolzano, nelle gare di I Divisione Lega Pro 2011/12 e 2012/13, quando allenava il Trapani.

Entella alla 14° stagione di coppa: numeri e primatiL’Entella inizia stasera il suo quattordicesimo cammino della storia nella coppa Italia dei “grandi”, dove ha un bilancio di 12 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte in 28 match disputati, 53 reti segnate e 51 subite. Cò con 5 reti è il marcatore all-time. Il miglior piazzamento è dell’anno scorso, con l’arrivo agli ottavi di finale, eliminati dalla Roma, 0-4.

Biancocelesti stasera attesi da un record storicoL’Entella arriva da 2 successi di fila, nella coppa Italia “dei grandi”, entrambi lo scorso anno: 3-0 al Siena e 2-0 alla Salernitana. Se anche stasera i biancocelesti dovessero vincere, verrebbe eguagliata la striscia di vittorie interne consecutive in coppa Italia nella storia del sodalizio ligure, 3, avvenuta nell’edizione 1936/37, sconfiggendo – in ordine – 2-1 l’Andrea Doria, 1-0 la Rivarolese e 9-0 il Derthona.

In casa Virtus imbattuta da 11 gare ufficiali L’Entella non perde in casa un match ufficiale dal 3-4 subito contro la Carrarese – coppa Italia Lega Pro – in data 30 gennaio 2019. Nei seguenti 11 incontri giocati al “Comunale”, si contano 8 successi biancocelesti e 3 pareggi. Nelle ultime due uscite del 2018/19, inoltre, l’Entella non ha subito gol, battendo 1-0 la Carrarese in campionato ed impattando 0-0 contro il Pordenone nella supercoppa di Lega Pro.

Vecchi imbattuto – da mister – contro i liguri Stefano Vecchi è imbattuto contro l’Entella, da allenatore: nei 4 precedenti si contano 2 suoi successi e 2 pareggi, con match riferiti alla II Divisione Lega Pro 2010/11 (Entella-Tritium 0-1 e 1-1) ed alla I Divisione Lega Pro 2012/13 (Entella-Sudtirol 1-1 e 0-3).

Nel primo turno 2019/20 la massima vittoria biancorossa in coppa Nel primo turno di coppa Italia 2019/2020 il Sudtirol ha sconfitto 4-2 al “Druso” il Fasano, stabilendo la sua massima vittoria nella storia della manifestazione. All’ottava partecipazione quest’anno, i biancorossi hanno come miglior piazzamento l’approdo al quarto turno, l’anno scorso.