Domiziana Cavanna: la sincronette mondiale

Si chiama Domiziana Cavanna, classe 1995 ed è originaria di Savona. Già da piccola aveva manifestato una grande passione per l’acqua e i suoi sport, oggi a qualche anno di distanza rappresenta l’Italia nella nazionale di nuoto sincronizzato.

Di recente, ha partecipato al mondiale in Corea del Sud, salendo sul podio.

“Ho iniziato con il nuoto sincronizzato a cinque anni”, spiega Domiziana, “e con grandi sacrifici e notevole impegno oggi gareggio nel gruppo sportivo – Fiamme Oro – della Polizia di Stato.

Dopo venti anni di sport ho partecipato ad un campionato europeo e due mondiali ed oggi sono qui a festeggiare il bel risultato che ho ottenuto con le mie compagne”.

Una vita spesa nella piscina di Savona, tesserata della società “Rari Nantes”, una vera e propria presenza storica nelle discipline acquatiche ed in particolare nel nuoto sincronizzato, oggi definito nuoto artistico.

La nazionale italiana in questa disciplina è guidata dalla notissima Patrizia Giallombardo, anche lei savonese, allenatrice che vanta un palmares di tutto rispetto e con le ragazze azzurre ha conquistato due quinti posti e l’ottimo secondo piazzamento nella nuova specialità, un vero e proprio orgoglio per lo sport ligure.

Chiediamo a Domiziana cosa serva per raggiungere questi risultati importanti e per affrontare i futuri e lei risponde con garbo ma con grande determinazione: “Serve un impegno costante, un duro allenamento con i tecnici giusti, ma soprattutto la volontà di seguire un sogno, magari molto grande”.

Mentre fa quest’affermazione, poco dopo, si sente la voce vibrare dall’emozione, alla pronuncia di una parola: Olimpiadi. E’ davvero bello sentire l’entusiasmo di una sportiva nel parlare di questo evento che è realmente la massima espressione dell’agonismo. Un luogo e una data diventano così per Domiziana e compagne un traguardo ambizioso e prestigioso, quel Tokyo 2020 unito ai cinque cerchi colorati saranno l’impegno di questo anno. Un grande sogno che Domiziana e compagne seguono con l’aiuto degli atleti ed i tecnici del gruppo sportivo “Fiamme Oro”, con il supporto della società savonese “Rari Nantes” e soprattutto grazie alla presenza costante delle famiglie delle atlete che sono sempre in prima fila a fare il tifo a bordo vasca. Un impegno gravoso, un obiettivo ambizioso che Domiziana e compagne sono pronte ad affrontare senza timore a viso aperto nell’acqua più profonda.

La passione e la dedizione di chi spende tante ore in piscina a studiare al meglio ogni movimento traspare dalle parole di questa giovane ligure.

Indipendentemente dal risultato futuro lei è una campionessa a tutto tondo, in vasca e nella vita per la sua capacità di trasmettere amore ed impegno per la propria disciplina sportiva, un ottimo esempio per tutti noi. (Foto a cura di Domiziana Cavanna)

Roberto Polleri