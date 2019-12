Entella-Spezia, Capradossi: Ottima fase difensiva

Altra prestazione di livello della fase difensiva che anche quest’oggi chiude la gara a reti inviolate; merito anche di Capradossi che commenta così la prestazione delle Aquile: “penso sia stata un’espulsione assurda, vorrei rivederla per giudicare meglio, ma son convinto che sia stata un’ingiustizia, anche perché io ero accanto a Erlic ed ero perfettamente in linea con lui.

Anche in inferiorità numerica comunque non abbiamo sofferto, questo perché la squadra ha tirato fuori un grande spirito di sacrificio che ci ha permesso di unirci e di raggiungere l’obiettivo.

C’è stato comunque un momento durante la gara in cui, anche in 10, abbiamo pensato di poter agguantare i 3 punti. Oggi era una partita molto difficile e penso che in ogni caso la squadra abbia dimostrato di essere all’altezza della situazione. La fase difensiva sta senza dubbio dimostrando di essere in grade miglioramento e di questo non possiamo certo che essere soddisfatti.

Ce la metteremo tutta per vincere l’ultima partita in casa, la sfida alla Salernitana sarà per noi di fondamentale importanza, perché davanti ai nostri tifosi dovremmo tornare a fare i 3 punti. Una vittoria ci consentirebbe di chiudere l’anno nel migliore dei modi, già da domani quindi pensermo alla gara di domenica”