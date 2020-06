Entella-Salernitana 1-0, Mazzitelli firma il successo ligure

L’Entella volta pagina dopo la sconfitta di Cosenza. Al ‘Comunale’ i ragazzi di mister Roberto Boscaglia piegano la Salernitana grazie al gol di Luca Mazzitelli: al triplice fischio è 1-0 per i padroni di casa.

Dopo un primo tempo abbastanza nervoso (4 gialli, di cui tre per la Salernitana) e un po’ bloccato, nel secondo tempo, al 50’, i biancocelesti segnano il gol vittoria. In realtà la rete l’avevano sfiorata già nel primo tempo: al 7’, il portiere ospite, Gianmarco Vannucchi, si supera con un super intervento su Settembrini che, su grande assist di Morra, calcia a botta sicura dal limite dell’area piccola. Vero e proprio miracolo del portiere granata, che si oppone con la mano di richiamo. Al 33’ è il collega Daniele Borra a prendersi la scena grazie ad una grande parata sul tiro di Cedric Gondo al volo, sugli sviluppi di un corner.

Dopo un primo tempo con i portieri protagonisti, nella ripresa la musica cambia. Al 50′ Morra si esibisce in una super giocata, liberandosi di tre avversari, e lanciando l’accorrente Mazzitelli a tu per tu col portiere: il centrocampista ex Sassuolo non ci pensa due volte e calcia di prima, trafiggendo Vannucchi. Gol partita. Esplode di gioia la panchina di Boscaglia: una rete dal sapore liberatorio. Da questo momento in poi i biancocelesti tengono bene il campo e non soffrono quasi mai fino a quando, all’88’, tremano per davvero: il subentrato Walter Lopez, col suo mancino, mette al centro dell’area biancoceleste una gran palla per Milan Djuric che colpisce a rete di testa, col pallone che finisce sulla parte alta della traversa. Un brivido che percorre la schiena dei giocatori di casa, che alla fine però riescono a portare a casa il match senza correre ulteriori pericoli. Al triplice fischio dell’arbitro Camplone è festa biancoceleste: ora i Diavoli Neri raggiungono quota 41, a meno uno dalla zona playoff e a meno due proprio dalla Salernitana, che rimane invece alla settima posizione della classifica.