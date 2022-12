Entella, in vendita i biglietti per la sfida di Coppa con il Renate

È aperta la vendita per la gara di Coppa Italia Entella-Renate, valida per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C, che andrà in scena allo Stadio Comunale di Chiavari mercoledì 7 dicembre alle ore 18.00.

GUIDA ALL’ACQUISTO DEI TAGLIANDI

I biglietti d’accesso possono essere acquistati online sul nostro sito ufficiale, all’Entella Point ( lunedì, 10.00-12.30 | 15.00-19.00, martedì 9.00-12.30 | 15.00-19.00, mercoledì 9.00-12.30), nelle ricevitorie Etes autorizzate e alla biglietteria dello stadio il giorno della partita (apertura ore 15.00). I tagliandi del settore ospiti sono in vendita sul sito ww.etes.it fino alle ore 19.00 di martedì 6 dicembre.

TRIBUNA CENTRALE/SEMICENTRALE/LATERALE

Intero 12€

Ridotto 7€

GRADINATA SUD

Prezzo unico 5€

SETTORE OSPITI

Prezzo unico 5€

Gli abbonati alla stagione 2022/2023 hanno diritto al prezzo ridotto.