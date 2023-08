Entella, il test contro il Ligorna finisce 1-0 per i chiavaresi

Nel pomeriggio l’Entella ha svolto un allenamento congiunto con il Ligorna sul campo di allenamento di Leivi, la sfida è terminata 1-0 con la rete di Tascone.

Entella in campo con De Lucia, difesa a 3 con Zappella, Manzi e Reali, Banfi e Favale occupano le fasce, Siatounis, Lipani e Mosti in mezzo, in avanti Santini e Faggioli.

Buona intensità nel primo tempo ma nessun gol.

Nella ripresa Paroni prende il posto di De Lucia, Parodi rileva Favale, Tomaselli, Tascone e Clemenza sostituiscono Banfi, Siatounis e Santini.

Al 51’ rete di Tascone che riceve la palla da Tomaselli ed è bravo a liberarsi e calciare per l’1-0.

Al 56’ Corbari sostituisce Mosti. Minuto 62 Bonini, Zamparo, Disanto e Petermann prendono il posto di Reali, Faggioli, Zappella e Lipani. Manzi lascia spazio a Dimaro, minuto 81.

Prossimo appuntamento sabato 26 agosto per l’amichevole al Comunale con il Novara.