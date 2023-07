Entella, Gozzi e la guerra col Comune sulla gestione Stadio

Il presidente Antonio Gozzi spiega le motivazioni che hanno indotto la Virtus Entella a notificare il ricorso al TAR per l’annullamento, previa sospensione degli atti con i quali il comune di Chiavari ha indetto la seconda gara per l’affidamento della gestione dello stadio Comunale per i prossime 12 anni.

“Anche il secondo bando per la gestione dello stadio Comunale è inaccettabile. Prevede introiti irrealizzabili, inseriti solo per giustificare la richiesta di un canone da parte nostra. È un atteggiamento discriminatorio di un’ amministrazione comunale che vuole colpire me attraverso la Virtus Entella solo perché non sono un suo estimatore. E quando ci sono atteggiamenti discriminatori da semplice cittadino non lo accetto e non mi piego”