Entella, focus sull’avversario Cremonese

La partita da non sbagliare. Per ritrovare serenità ma soprattutto punti. Dopo la sfortunata sconfitta di lunedì sera in casa con la Spal, nella quale i biancocelesti hanno dato chiari segnali di ripresa senza però far bottino, sabato arriva un match chiave in ambito salvezza allo Zini contro la Cremonese. Una sfida sempre suggestiva per i nostri colori, quella tra diavoli neri e grigiorossi, a ripensare alla prima, storica promozione in Serie B del 4 maggio 2014, avvenuta proprio allo Zini grazie alle reti di Troiano e Staiti. Andiamo a conoscere nel dettaglio i nostri prossimi avversari.

Punti e statistiche

La Cremonese di mister Pierpaolo Bisoli occupa l’ultimo posto del campionato, con soli 4 punti, a pari merito con il Pescara. Tutt’altro che un buon inizio di stagione, anzi. I grigiorossi non hanno mai vinto in campionato: 4 pareggi e 4 sconfitte, ma con una partita in meno, da recuperare, contro il Brescia. La squadra arriva dal pareggio esterno contro la Reggiana (1-1), prima del quale sono arrivate 3 sconfitte di fila. Un dato all’apparenza a noi favorevole, potrebbe essere che i nostri prossimi avversari hanno finora realizzato più punti lontano dallo Zini (3), rispetto a quelli in casa (1). La squadra di mister Bisoli ha il peggior attacco del campionato (5 gol realizzati), insieme ad Ascoli e proprio all’Entella. Nonostante l’ultima posizione in classifica però, è la decima difesa del campionato con 10 gol al passivo in 8 partite, alla pari di Lecce, Pordenone e Ascoli.

Avversari da tener d’occhio

Occhi aperti per Pellizzer e compagni: il miglior marcatore della Cremonese è Gianluca Gaetano con 3 reti segnate, davanti a Luca Valzania a quota 2. Sono gli unici grigiorossi ad aver segnato più di un gol. Il miglior assist-man, nonché l’unico ad aver realizzato più di un assist (2) è Luca Strizzolo.

Curiosità

I calciatori più ammoniti della Cremonese sono Emanuele Terranova e Luca Strizzolo (4 gialli entrambi). Seguono, con 3 ammonizioni, Michele Castagnetti, Matteo Bianchetti e Luca Ravanelli. Daniel Ciofani, Alessandro Crescenzi, Gianluca Gaetano e Francesco Deli sono invece i giocatori più sostituiti. Al contrario, il più subentrato è Cristian Buonaiuto (8 volte), davanti a Zan Celar (6). Infine, i calciatori di movimento più utilizzati sono Emanuele Terranova (756’) e Samuel Gustafson (704’). Seguono, entrambi con 630’ giocati, Matteo Bianchetti e Luca Ravanelli.

I precedenti

9 i precedenti tra Cremonese ed Entella: lo score, in attesa di sabato, dice 5 pareggi, 1 vittoria della Cremonese e 3 vittorie biancocelesti. I grigiorossi non hanno mai battuto l’Entella allo Zini.

Di seguito, i precedenti in ordine cronologico, dal più “antico” al più recente:

Stagione 2012/13, Serie C, Entella-Cremonese 0-0

Stagione 2012/13, Serie C, Cremonese-Entella 1-1

Stagione 2013/14, Serie C, Entella-Cremonese 0-0

Stagione 2013/14, Serie C, Cremonese-Entella 1-2

Coppa Italia 2017/18, Entella-Cremonese 0-1

Stagione 2017/18, Serie B, Entella-Cremonese 1-1

Stagione 2017/18, Serie B, Cremonese-Entella 0-1

Stagione 2019/20, Serie B, Cremonese-Entella 0-1

Stagione 2019/20, Serie B, Entella-Cremonese 1-1