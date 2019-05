Entella, Boscaglia: Promozione gioia straordinaria

Boscaglia trattiene a stento una gioia irrefrenabile al termine della partita vinta contro la Carrarese che ha riportato in B l’Entella.

“Cavalcata fantastica con un finale trilling e bellissimo perché abbiamo vinto. Abbiamo giocato ogni 4 giorni e credo che il nostro sia un caso da studiare. Per fortuna ho avuto un gruppo di ragazzi straordinari in questa stagione, sia i giovani sia i meno giovani non hanno mai mollato di un centimetro, neanche dopo la sconfitta di Piacenza. Sapevamo che potevamo essere promossi e il merito di questo successo è tutto loro. Voglio ringraziare la squadra, ma anche coloro che stanno vicino a me e ai giocatori: le mogli, le fidanzate che ci supportano e sopportano durante l’anno e soffrono con noi”.