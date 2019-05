Spezia-Crotone 2-0, Aquile blindano i play off

Play off blindati per lo Spezia che batte 2-0 il Crotone in una sfida importante per il futuro delle Aquile.

Al ‘25 del primo tempo è Galabinov, in ottimo momento di forma, ad indirizzare la partita verso i colori bianchi.

Il Crotone preme alma ricerca del pari prezioso per la salvezza ma sul finire della ripresa Bidaoui chiude i conti per i liguri.

fc

Il tabellino

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Bartolomei (24′ st Maggiore), Ricci, Mora; Gyasi (45′ st Crimi), Galabinov, Da Cruz (33′ st Bidaoui). A disp. Manfredini, Barone, Brero, Crivello, Pierini, De Francesco, Ligi, Okereke, De Col. All. Marino.

CROTONE (3-5-1-1): Cordaz, Curado (44′ pt Sampirisi), Vaisanen, Marchizza; Firenze (31′ st Kargbo), Molina, Barberis, Zanellato, Milic; Machach (10′ st Mraz); Simy. A disp. Figliuzzi, Festa, Cuomo, Spolli, Tripaldelli, Tripicchio, Gomelt, Nanni, Valietti. All. Stroppa.

Arbitro: Marinelli di Tivoli (assistenti Grossi di Frosinone e Capone di Palermo; quarto uomo Volpi di Arezzo).

Marcatori: 25′ pt Galabinov; 36′ st Bidaoui.

Note: spettatori paganti 1.978, per un incasso di 9.400 euro; abbonati 3.719, con quota non comunicata. Ammoniti Vaisanen., Milic, Zanellato, Mora. Tiri in porta 4-3. Tiri fuori 2-6. In fuorigioco 4-0. Angoli 3-6. Recuperi 3′ pt e 4′ st.