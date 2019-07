Entella, agente Mota: Gli piacerebbe rimanere qui in B

Mercato bollente in casa Entella sia in entrata che in uscita. Uno dei pezzi da novanta è Dany Mota Carvalho è fra i giocatori più appetiti dell’Entella.

Il suo agente però non esclude la permanenza a Chiavari per imporsi in serie B in un clima ideale.

“La Juve è la Juve e c’è poco da aggiungere. Il Napoli è un club importante, ma l’idea di andare ai partenopei e poi essere girato al Bari in Serie C non è il massimo, anche se parliamo di una grande piazza. A ventuno anni e dopo un gran campionato sarebbe giusto che Dany si cimentasse con la B, magari in prestito a Chiavari con l’Entella, qui si è fatto una famiglia e si trova molto bene”.