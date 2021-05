Enel | Questa sera dalle 22.30, lavori di manutenzione nel centro di Genova

Per possibili interruzioni e riattivazioni dell’energia elettrica, e-distribuzione invita a non commetter imprudenze, quali l’uso dell’ascensore

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che oggi e domani, lunedì 3 e martedì 4 maggio, eseguirà interventi di manutenzione presso alcune cabine di trasformazione nel centro di Genova.

Per evitare disagi, in particolare ai servizi di ristorazione, i lavori sono stati posticipati in orario serale/notturno, evitando i weekend.

Le operazioni richiedono, infatti, un’interruzione temporanea del servizio lunedì 3 maggio, dalle ore 22:30 alle ore 00:30 in vico Baliano 2,6r, sn; piazza Pollaiuoli 8, 38r, 40r, 42r, 46r, 48r, 64r, 66r; salita Pollaiuoli 12, 70r, 74r, 76r, 15, 43r, 49r, 53r, 55r, sn; vico casoni 4; via di Canneto il Lungo da 14 a 16, 98r, 106r, 110r, 128r, 130r,132r, 138r, 140r, da 29 a 31, da 35 a 37, 83r, 85r, 87r, 89r, 91r, 93r, 97r, 99r, 101r, 111r, 115r, 117r, 119r; via Chiabrera 71r,73r; vico delle Erbe 13r, 15r, 17r. Martedì 4 maggio, dalle ore 00:00 alle ore 03:30, saranno interessate le seguenti vie: piazza Portello 2, 2r, 4Br, 4r, 6r, da 8r a 10, 10r, 1, sn; via Giorgio Interiano 1, da 1r a 3, 5r, 7r, 11r; via Caffaro sn; piazza Fontane Marose da 2 a 4, 10r, 3, sn; salita S. Anna Inferiore da 1 a 3, 11r, 13r; salita delle Battistine 2, da 8 a 16, 1, 3r, sn.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”.

Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.