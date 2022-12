En plein a Varazze per il concerto pro Giada Ottonello nell’Oratorio di S.Bartolomeo nella sera di mercoledì

En plein a Varazze per il concerto pro Giada Ottonello la giovane colpita da un male per cui occorrono cure e spese speciali

L’iniziativa, cui ha aderito il Comune, ha avuto una pronta e significativa risposta di pubblico e di offerte, prova della sensibilità che permea il cuore comunitario di Varazze.

La serata è stata presentata dalla Presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, Elisa Bribò, la quale, con suadente e simpatica verve, ha ricordato gli scopi perseguiti dal Rotary Club in vari campi di promozione culturale e sociale, soprattutto rivolta alle giovani generazioni, seguita dall’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, che ha portato il saluto del Sindaco Luigi Pierfederici, assente per impegni improrogabili e complimentandosi per la nobile iniziativa umanitaria.

Presentati uno ad uno dalla Presidente Bribò, i componenti dell’ensemble musicale-canoro, il Maestro Danilo Dellepiane al pianoforte, Silvia Schiaffino, flauto traverso, Silvia Varnero, Sax e il tenore italo americano Steve Roti, hanno offerto un applauditissimo repertorio di musica classica e moderna, con intensi brani di carattere natalizio, toccando le corde dell’emotività del pubblico, specialmente con la limpida e struggente voce del tenore Steve Roti, accompagnato dall’eccellenza del maestro Danilo Dellepiane al pianoforte.

Bravissima Silvia Schiaffino, il cui flauto traverso vibrava di suggestive emozionali assonanze, e Silvia Varnero al Sax con applauditi assolo. Una serata di vera arte musicale e di canto, autentica “chicca” nel panorama delle manifestazioni natalizie varazzine, che hanno portato un soffio di sereno ottimismo in un momento non certamente felice per il mondo intero.

Ai meritati, scroscianti applausi, i ringraziamenti della Presidente del Rotary Club Elisa Bribò a tutti coloro che hanno assistito al concerto, nonché all’Oratorio San Bartolomeo, nella persona del priore Simone Prato, che ha ospitato l’evento, con omaggi floreali agli esecutori dell’ensemble e allo stesso Priore.

Un gradito rinfresco, offerto dalla Confraternita di S, Bartolomeo, ha concluso la bella e meritoria serata a favore di Giada Ottonello.

Oltre all’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, erano presenti il Capogruppo di Maggioranza al Comune, Andrea Gandolfo, il Comandante della Polizia Locale Mauro Di Gregorio e diversi esponenti di associazioni culturali e di impegno civile.

(Testo di Mario Traversi e immagini dalla PF Città di Varazze)