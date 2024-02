Elezioni Europee, nuovi seggi per 34mila elettori genovesi

Genova – La giunta comunale di Genova, su proposta dell’assessore Marta Brusoni, ha dato il via libera al trasferimento di alcuni seggi elettorali in vista delle elezioni europee previste per l’8 e il 9 giugno.

Questa decisione, spiega Brusoni, è stata presa con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare le operazioni di voto, garantendo al contempo l’accessibilità per tutti i cittadini.

I trasferimenti dei seggi sono stati decisi tenendo conto di diversi fattori, tra cui la continuità didattica nelle scuole, le richieste provenienti da altre istituzioni e il ripristino della coerenza territoriale delle sezioni elettorali.

Alcune scuole, attualmente oggetto di importanti lavori di manutenzione, non potranno essere utilizzate come seggio, motivo per cui è necessario procedere con i trasferimenti.

Nelle prossime settimane, gli uffici comunali si impegneranno a comunicare tempestivamente questi cambiamenti ai cittadini residenti interessati.

Complessivamente, circa 34.000 elettori genovesi saranno coinvolti nei trasferimenti dei seggi elettorali.

I criteri alla base di tali trasferimenti includono il ripristino della coerenza territoriale, il miglioramento dell’accessibilità anche per gli elettori con difficoltà motorie e la risposta alle istanze delle istituzioni.

Questi aggiornamenti mirano a garantire un processo elettorale efficiente e inclusivo per tutti i cittadini di Genova.

L’elenco completo dei seggi è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Genova al link: https://smart.comune.genova.it/contenuti/trasferimento-di-37-sedi-di-seggi-elettorali-le-elezioni-europe