Elezioni, ecco i candidati del movimento Vota la Vita in Liguria

Domenica 11 settembre a Savona, Genova e La Spezia, incontro con i candidati

Il movimento Vota la Vita, guidato dagli ex M5s Sara Cunial e Davide Barillari, ha presentato i candidati liguri in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre.

Sia per la Camera che per il Senato, c’è un collegio unico con stessa lista per il proporzionale e il maggioritario.

Capolista alla Camera sarà la genovese Luana Ciambellini, mamma di tre bambini, imprenditrice nel settore turistico e conosciuta come l’autrice dell’ esperimento Sociale “varicella party”. Lo spezzino Roberto Ferrara, 57 anni da compiere e militare della Marina Militare, in servizio permanente effettivo, con 41 anni di servizio.

Gli imperiesi Lucia Canepa e Luca De Pasquale.

Al Senato, invece, il capolista sarà Riccardo Fortin ed Elisa Tognocchi.

Il prossimo 11 settembre ci sarà un incontro con i candidati a Savona in piazza Sisto Quarto dalle ore 11; a Genova in piazza Matteotti dalle ore 15 e a La Spezia, in piazza Bastione, alle ore 17.

Il programma di “Vota la Vita”.