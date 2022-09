Elezioni | A livello nazionale alle 12 ha votato il 19,21%

Seggi aperti fino alle 23

Alle 12 a livello nazionale ha votato il 19,21% degli aventi diritto. Elezioni 2022, in corso il voto. I seggi saranno aperti fino alle 23.

Gli elettori chiamati al voto sono 50.869.304, di cui 4.741.790 all’estero. Dei 46.127.514 elettori in Italia il 51,74% sono donne e il restante 48.26% uomini.

Del corpo elettorale fanno parte 2.682.094 maggiorenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell’articolo 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera dei Deputati, ma anche per eleggere il Senato della Repubblica.

Dei giovani elettori le donne sono 1.302.170 e gli uomini 1.379.924.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli elettori italiani all’estero, la maggior parte si trova in Europa (2,6 milioni).

Seguono America Meridionale, America Settentrionale e Centrale e Africa, Asia, Oceania e Antartide.