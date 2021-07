Egiziano arrestato dalla Polizia per furto aggravato

Trovato mentre dormiva nei Bagni Monumento con la refurtiva. L’uomo è stato riconosciuto da un agente

Un egiziano di 24 anni è stato fermato dalla Polizia per furto aggravato.

Gli uomini del Commissariato Foce Sturla, a seguito di esposti dei cittadini del quartiere riguardanti episodi di degrado e di turbativa della quiete pubblica presso la spiaggia di Vernazzola, di via Antica Romana nonché dell’ex stabilimento balneare “Bagni Monumento”, ieri sera hanno effettuato un servizio mirato in collaborazione con 6 operatori della Polizia Locale.

Durante l’attività gli agenti, proprio nello stabilimento abbandonato, hanno sorpreso il 24enne, che aveva utilizzato una stanza come dormitorio, in possesso di svariati oggetti poi risultati rubati in due stabilimenti balneari nei giorni scorsi

In effetti uno degli operatori lo ha immediatamente riconosciuto, grazie alle riprese delle telecamere fornite dai titolari degli esercizi in sede di denuncia, come l’autore di due furti.

Il primo, avvenuto lo scorso 12 luglio, presso il ristorante “Il Focone” all’interno dello stabilimento Paolo e Lelle, dove il giovane ha rubato 120 euro in contanti, tre tablet, un paio di cuffie professionali da DJ e svariati generi alimentari.

Il secondo, martedì 13 luglio, invece presso lo stabilimento Baccano dove il ladro ha asportato un coltello da sushi, un bicchiere in rame pieno di monete e due radioline ricetrasmittenti; oggetti tutti rinvenuti nella stanza dove dormiva il giovane.

Il 24enne, pluripregiudicato e tratto in arresto lo scorso 3 luglio dai Carabinieri di Arenzano per un analogo furto commesso nella località Cogoleto, è stato accompagnato presso il carcere di Marassi a disposizione dell’AG.