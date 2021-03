Ecuadoriana porta via bimba, il padre separato: minacce da dirigente Consolato

Dopo avere chiesto aiuto alla Polizia per la sparizione della figlia di 7 anni, portata in Ecuador dalla madre 44enne, diplomatica presso il Consolato di Genova, avrebbe ricevuto una telefonata minatoria da un funzionario della rappresentanza ecuadoriana.

“Mi ha chiamato un dirigente, dicendomi anche nome e cognome, insieme a un’altra persona. Erano ubriachi e mi hanno detto che se non la smettevo di tirare in mezzo il Consolato sarebbero venuti sotto casa mia”.

Lo ha riportato stasera l’agenzia Ansa.

Ecuadoriana lascia l’Italia con bimba di 7 anni, papà disperato alla Polizia: aiutatemi

Il padre disperato, un 38enne genovese e scacchista (come l’ex compagna sudamericana) noto a livello internazionale, l’altro giorno ha presentato querela al commissariato di Nervi.

Gli agenti hanno quindi inviato la denuncia in procura, che aveva già aperto il fascicolo per sottrazione di minore.

La donna aveva portato via la bimba a inizio febbraio e, seoncod quanto riferito, da allora il padre non l’ha più vista e sentita.

Il 38enne sostiene che l’ecuadoriana in altre due occasioni si era allontanata con la piccola per una vacanza senza chiedergli il consenso e che per questo motivo aveva chiesto alle autorità la revoca del passaporto diplomatico alla bambina, ma senza esito.

Risulta che i due siano separati da tempo e abbiano l’affido condiviso della figlia.

“Già altre due volte, nel 2019 e nel 2020 – ha spiegato il padre della bimba – lei si era allontanata per un periodo di vacanza. Avevo dovuto presentare delle denunce, ma soprattutto avevo chiesto che fosse tolto il documento alla bambina. Per evitare che succedesse ancora. E non mi hanno ascoltato”.