EcoVan Recco: ritiro rifiuti ingombranti due volte al mese

L’EcoVan, servizi gratuiti per la raccolta differenziata ritorna a Recco. Il camioncino Amiu che aveva anticipato l’apertura del Centro di Raccolta di via della Nè, raccogliendo oltre una tonnellata di rifiuti ingombranti, tra mobili, materassi, passeggini, attrezzature sportive ed elettrodomestici, diventa un appuntamento bimestrale nei mesi di luglio ed agosto.

I cittadini lo troveranno, dalle ore 9 alle ore 11 in postazioni dedicate nei seguenti giorni: sabato 4 luglio presso Cabina Loderini, sabato 25 luglio in Piazzale Olimpia, sabato 8 agosto in Piazzale Europa, sabato 22 agosto in Piazzale Ricina. L’Ecovan, riservato alle utenze domestiche, sarà presidiato da operatori Amiu che ritireranno gratuitamente i rifiuti ingombranti e piccoli elettrodomestici (massimo 3 pezzi);

è possibile portare anche gli sfalci e i residui da potatura. Tutti gli oggetti non più utilizzati saranno avviati al recupero e riciclo presso impianti specializzati e, se non possibile, smaltiti nel pieno rispetto delle normative, dell’ambiente e della salute.

«Ricordiamo che per conferire correttamente i rifiuti ingombranti si deve chiamare il numero telefonico dedicato 010/8980800, per prenotare il servizio gratuito di ritiro a domicilio – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – evitando quegli episodi di abbandono dei rifiuti che causano il degrado del territorio. Dobbiamo invece contraddistinguerci per comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente.»

I rifiuti ingombranti possono essere portati direttamente al Centro di Raccolta di via della Né, aperto tre volte a settimana, con i seguenti orari: martedì e giovedì solo al mattino (orario 9/12); sabato sia al mattino che al pomeriggio (orario 9/12 e 13.30/16.30).

Mentre il numero 010/8980800, che consente di prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti senza costi aggiuntivi per l'utenza, è operativo lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.