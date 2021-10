Ebbrezza alcolica alla guida, controlli a Genova: 7 patenti ritirate

Ieri sera diverse pattuglie di carabinieri del Comando Provinciale di Genova, nel corso dei consueti posti di controllo alla circolazione stradale effettuati nelle strade cittadine e statali, hanno sottoposto a controllo oltre 120 veicoli e più di 200 persone.

Sono state denunciate 7 persone alla guida di altrettanti veicoli, genovesi di età compresa tra 18 e 50 anni, per guida in stato di ebbrezza alcolica, per rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, per guida sotto l’effetto di stupefacenti e una per guida senza patente perché mai conseguita.

Le patenti di guida dei sono state ritirate.