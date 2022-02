Eataly Genova ospita Il Mercato dei Produttori

Genova – Torna il tanto atteso appuntamento con i piccoli produttori locali e il mondo dei prodotti artigianali, al Mercato dei Produttori di Eataly Genova.

Tutti i sabati e le domeniche dal 5 al 27 marzo dalle 10 alle 19 dentro il negozio al terzo piano dell’edificio Millo in Porto Antico, l’affascinante mondo del cibo dal produttore al consumatore, per riscoprire il patrimonio enogastronomico del territorio e per celebrare le tradizioni contadine.

Un’opportunità per comprendere la genuinità e la qualità dei prodotti delle valli di prossimità, senza doversi spostare: sono i produttori stessi che tornano a Genova per far scoprire il buono che c’è a pochi passi di distanza, in occasione del Mercato dei Produttori.

Saranno ospiti i piccoli e piccolissimi produttori del territorio che porteranno dentro il negozio di Eataly prodotti locali e tradizionali frutto di passione e artigianalità: durante questi fine settimana sarà possibile conoscerli di persona e assaggiare prodotti tanto tradizionali quanto particolari, per cogliere le fragranze e la bontà delle loro lavorazioni.

Non mancheranno all’appello i Presìdi Slow Food locali, con il loro impegno a salvaguardare i prodotti, le razze e le lavorazioni tradizionali che rischiavano di scomparire. In rappresentanza di tali valori sarà presente anche Slow Food con la Condotta di Genova Giovanni Rebora.

Saranno infatti tra i Presidi liguri i formaggi di pecora Brigasca dell’Az. Agricola Il Castagno e de I Formaggi del Boschetto, lo sciroppo di rose proposto dai partecipanti al Presidio dello Sciroppo di Rose, dolci e prodotti per la persona a base di chinotto di Savona di Abaton Bros e Chinotto nella Rete, la mostardella di Cabannina dell’Az. Agricola Il Mezzano, ma non mancheranno anche formaggi e prodotti alimentari della valle Fontanabuona, presente con la Comunità Valfontanabuona, formaggi di latte vaccino con l’Az. Agricola La Marpea al Fiordilatte, prodotti alimentari e cosmetici alla lavanda dell’Associazione Lavanda Riviera dei Fiori, liquori e amari tradizionali e vini antichi di Porcu Servegu, conserve di mare e prodotti ittici di 5terreFish e di Angelo Parodi, prodotti oliari liguri di Au Riva, Olio Anfosso e Olio Roi, confetture e marmellate naturali dell’Az. Agr. Dalpian il Sottobosco, dolci liguri a cura di Fratelli Falco, il cioccolato della Cioccolateria Buffa, nettari di frutta in succo di Bontà Belvedere, vini locali di Laura Aschero, e le birre artigianali di Maltus Faber.

Vini, olio, formaggi e salumi locali, dolci, confetture, liquori alle erbe,…. E molto altro, per un mese di prodotti a filiera corta tutta da scoprire, in compagnia di chi, con dedizione e artigianalità, produce con passione.

Il mercato è svolto in ottemperanza alle normative sanitarie vigenti.

Per info visitare il sito di Eataly Genova o scrivere a eatalygenova@eataly.it